Vuelve «La Noche de las Burgers» a Luján

Publicado el martes 9 de junio de 2026

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Noche de las Burgers, que se realizará este jueves 11 de junio en distintos locales gastronómicos de la ciudad con grandes descuentos.

En ese sentido, las promociones serán las siguientes:

Habrá 2×1 en la Classic Cheddar de ¼ de Milla (9 de julio 798); en la Burger Clásica de Lomos Burgues (San Martín 154); en la burger Americana y Clásica de Deja Vú (San Martín esquina Alsina); en la Cheese Burger simple de Lo Artesanal (Mitre 807), en varias burgers de Once a la Plancha (San José 1741), y en todas las burgers de Tropel (Rawson 1050), la Farola (Luján Walk), Ay Chavela (Mitre 491), La Favorita (Güemes 1256), Las Golondrinas (25 de mayo 886) y Viejo Cultivo (Francia 634).

También, se podrán aprovechar descuentos del 30% en todas las burgers de Flama (Mitre 670); en todas las burgers de Chila Burgers (Avellaneda 890), en la Cheese Burger y Cuarto Birrón de Birrón (Alsina 944); en todas las burgers simples de Jack’s Burger (Av. España 973); en la Burger Bart de Rosty (Rivadavia 931); y en el Cuarto de Libra de Empanadas de 10 (25 de mayo 298).

Por último, también habrá descuentos del 40% en la Burger Clásica de Game of Burgers (Vélez Sarsfield 475) y en todas las burgers de Ananá (Mitre 753).

Para más información, se recomienda chequear las redes sociales de Elegí Luján en el Instagram @elegilujan

Publicado el martes 9 de junio de 2026