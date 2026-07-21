Vuelve el curso gratuito de desarrollo de videojuegos

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Por tercer año consecutivo, el Municipio de Luján, en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Clic de la Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ), vuelve a lanzar el curso gratuito de Desarrollo de Videojuegos, una propuesta para aprender las herramientas necesarias para crear un prototipo propio y dar los primeros pasos en una de las industrias con mayor crecimiento.

“Con esta tercera edición del curso de Desarrollo de Videojuegos, los jóvenes tienen un espacio para desarrollar sus proyectos y la posibilidad de continuar sus estudios en una universidad cercana. Seguimos generando propuestas de valor en el segmento de la innovación y la tecnología”, destacó el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Juan Redondo.

El curso, en modalidad semipresencial, consta de 4 módulos: Introducción al Desarrollo de Videojuegos; Introducción al Diseño Lúdico; Introducción a la Programación; y Proyecto Final. Los tres encuentros presenciales se dictarán en el Aula Tecnológica (Belgrano 1250).

Pueden participar de esta capacitación aquellas personas que recientemente hayan egresado o estén transitando los últimos años de la Educación Secundaria.

Los cupos son limitados, y las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de agosto a través del siguiente formulario https://forms.gle/U2xLBypPhYUTKU1EA

Publicado el martes 21 de julio de 2026