Vuelve Bicine a Carlos Keen

Todos los viernes de enero y febrero.

El Municipio de Luján informó que invita a vecinos, vecinas y turistas a participar de una nueva edición de Bicine, el ciclo de cine al aire libre que regresa a Carlos Keen. La propuesta es abierta a toda la comunidad, y está pensada para disfrutar del verano en un entorno único.

Todos los viernes de enero y febrero, a partir de las 20 horas, el Galpón Ferroviario de Carlos Keen será el escenario de funciones que promueven el encuentro y el disfrute del espacio público. La iniciativa combina cine, gastronomía y feria, ya que contará con un patio gastronómico y ferial a cargo de organizaciones de la localidad.

Con entrada libre y gratuita, Bicine se consolida como una alternativa cultural y recreativa para quienes eligen Carlos Keen como destino durante la temporada de verano, ofreciendo un espacio de disfrute colectivo para todas las edades.

Para más información, se puede consultar en las redes oficiales del Municipio de Luján, @municipiodelujan, y de la Secretaría de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan, en Instagram.

Publicado el jueves 8 de enero de 2026