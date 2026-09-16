Vuelve a Luján la feria D’ Gustar

Publicado el miércoles 16 de septiembre de 2026

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El viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, el Parque San Martín de Luján será escenario de una nueva edición de la feria D’ Gustar, un espacio itinerante de gastronomía y cultura popular que recorre diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratuita, el evento se realizará los tres días desde las 12 horas y se podrán probar platos de distintas partes del mundo.

En esta oportunidad, D’ Gustar se presentará con la modalidad «Festival de Primavera», con feria de artesanos y emprendedores y espectáculos musicales, según el siguiente cronograma:

El sábado 19, a las 20 horas, se presentará G Sony.

El domingo 20, a las 18 horas, llegará el turno de Las Guerreras – Revolución K-Pop, mientras que a las 20 se presentarán Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

Cabe destacar que el evento se suspende en caso de lluvia.

Publicado el miércoles 16 de septiembre de 2026