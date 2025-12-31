Vuelco en la Ruta 7: una mujer y su hija resultaron con heridas

AHORA

Publicado el miércoles 31 de diciembre de 2025

Un accidente vial se registró este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 81, mano a San Andrés de Giles, donde un vehículo protagonizó un vuelco.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de aproximadamente 38 años, domiciliada en la ciudad de Lincoln, y su hija menor de edad resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital zonal, donde se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve.

De acuerdo al testimonio de personas que se encontraban en el lugar, el vehículo se habría cruzado de carril y golpeado contra el guardarraíl, lo que provocó el vuelco.

En el lugar trabajaron personal de Guardia Urbana, Policía Caminera, Bomberos de Rescate y una ambulancia.

Al momento del operativo se dispuso una reducción de calzada para permitir las tareas de asistencia y seguridad.

