Visitó Luján y firmó un convenio el presidente del Banco Provincia

Durante la jornada de hoy visitó Luján el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet. En primer término, junto al intendente Municipal Dr. Oscar Luciani, visitaron al microemprendedor local Martín Coronel que se dedica a la confección y refacción de zapatos.

Seguidamente se dirigieron a la Casa Municipal. El funcionario provincial mantuvo una reunión con el jefe comunal para luego, en la Sala de Situación, para firmar un convenio entre el Municipio y Provincia Microempresas.

“Hoy el Banco Provincia ha crecido muchísimo gracias a la escucha de los clientes. Se fue quitando esa idea medio reverencial hacia el Banco de pensar que no es para mí, que no me animo ni entrar. Recibimos a todos y en especial a los que se levanta muy temprano para trabajar todos los días. Es ese segmento especialmente al que queremos ayudar”, expresó Curutchet. Y agregó: “Cuando damos el préstamo, al tiempo preguntamos si están mejor y todas las respuestas dicen que sí. Queremos seguir ayudando”.

“Firmamos el acuerdo para interrelacionarnos con Microempresas, en nuestro caso mediante el trabajo de la Secretaría de Producción y la Dirección de Producción, con los productores del partido. Tenemos las necesidades de muchos que se acercan al Municipio y nos preguntan qué posibilidades de créditos tenemos. Somos intermediarios con Microempresas de Provincia”, destacó el intendente Luciani, en el marco de un diálogo de medios de comunicación local.

Publicado el viernes 14 de junio de 2019