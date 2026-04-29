Violento choque en pleno centro de Luján: una motociclista fue trasladada con heridas de consideración

Publicado el miércoles 29 de abril de 2026

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La moto terminó debajo del automóvil tras el fuerte impacto ocurrido en San Martín y Colón.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de San Martín y Colón, en pleno centro de Luján, donde colisionaron una moto en la que se trasladaban dos mujeres y un automóvil.

De acuerdo a la información preliminar, la moto circulaba por San Martín y el auto lo hacía por Colón cuando, por causas que intentan establecerse, se produjo el impacto. Como consecuencia del choque, la motocicleta terminó incrustada debajo del frente del vehículo, evidenciando la violencia de la colisión.

Una de las mujeres que viajaba en la moto fue trasladada por Bomberos con heridas de consideración, mientras que la acompañante sufrió lesiones leves.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal de Tránsito municipal y efectivos policiales. Se aguardaba además la intervención de Policía Científica para realizar las pericias y determinar cómo se produjo el siniestro.

Publicado el miércoles 29 de abril de 2026