Violencias más allá de todo deporte

El año inicia con 17 asesinatos en Santa Fe, varios femicidios y un hecho que paraliza y entristece a nuestros corazones. Villa Gesell se olvida de la playa y el descanso y se transforma en escenario de una sombra siniestra: legalmente el hecho será recordado como un homicidio agravado. Socialmente es un síntoma de una sociedad en crisis. Un síntoma más…

¿Cómo se encuadra semejante hecho en el mundo del Rugby a nivel nacional?

“Lo básico, lo objetivo es que un pibe lleno de sueños y ganas es asesinado por un puñado de cobardes a la salida de un boliche. Ese puñado de cobardes, que como diría Tolstoi, “nadie extrañará al final de los tiempos”, es reconocido e identificado por la práctica de un deporte, el rugby.

La historia del deporte mundial esta atestada de deportistas que delinquen, roban y asesinan. Rugbiers, boxeadores, karatekas, futbolistas etc. Desde Carlos Monzón hasta Oscar Pistorius, sudafricano y campeón mundial de atletismo, ambos condenados por el asesinato de sus respectivas esposas, por ejemplo. Como así también lo han hecho, médicos, oficinistas, policías, dictadores y amas de casa que envenenaban a sus amantes. Poner el foco en la práctica de un deporte y analizar todo desde esa única variable, es por lo menos un error que invita a facilitar las cosas y estigmatizar al otro.”

¿Es tan violento el rugby como dicen?

“En estos días se están escribiendo y diciendo cosas simplistas y que no son del todo correctas. Intentaré acercar otro punto de vista. El primer nivel de análisis es para los clubes, las asociaciones e instituciones deportivas y para sus adultos formadores. Esta situación vuelve a marcar la cancha y debe hacernos reflexionar.

Los deportes de “contacto” y de “combate”, incluyen un desarrollo físico y técnico que genera a nivel psicológico en los practicantes (en la mayoría de los casos) una mejora en su “autoestima” y “fuerza mental”, pero deben ser acompañados por una férrea disciplina que incluya el “autocontrol” y la “transmisión de valores”. Por ejemplo, en el boxeo y en las artes marciales el espíritu en la enseñanza es noble en cuanto a que “esa potencia física y mental debe desarrollar humildad, autocontrol y no violencia en quienes la poseen”. Quien tiene esos conocimientos y fuerza física, posee un “arma invisible”.

No a cualquiera se le deben enseñar ciertas cosas. Y es tarea de aquellas instituciones poder pesquisar conductas violentas o ciertas predisposiciones psicológicas antisociales e incluso, autodestructivas, en los jóvenes deportistas y actuar en consecuencia.

No creo que el Rugby, como deporte, estimule la violencia en los pibes y pibas que lo están practicando. El rugby incluye valores como el respeto a las reglas, la colaboración grupal, la humildad, la entrega en los entrenamientos y hasta la solidaridad.”

Es cierto que en los últimos años la práctica del Rugby está siendo apalancada en un gran desarrollo físico de cada deportista, es decir de su masa muscular, pero eso también nos pasa en el Futbol. Nadal es otro claro ejemplo en el Tenis. Lo físico está copando la parada, es decir, lo atlético está eclipsando lo táctico, lo creativo o picaresco de cada deporte. Pero volviendo a tu pregunta, no creo que esa variable explique conductas violentas y mucho menos un homicidio.

¿Qué representa la manada en estas conductas?

“El Ser Humano es agresivo como todo mamífero, cuando defiende su nido, su cría o alimento, pero también es violento y eso es puramente cultural y humano. Ningún animal es violento, salvo si una persona lo adiestra para ello.

Por otro lado somos gregarios por naturaleza, nos gusta estar con otros e hicimos con millones de años de evolución, que la manada sea una ventaja a la hora de sobrevivir. El actuar en grupo o en masa transforma sensiblemente nuestras percepciones y por ende nuestras acciones. Se producen fenómenos de identificación grupal y a un líder o idea. Son temas muy complejos para explicar en una nota. No tengo documentación teórica que respalde o establezca correlaciones positivas entre lo grupal del rugby y lo que paso con estos pibes.

Conozco cientos de experiencia de grupos de rugbiers que se juntan para pintar una escuela o llevar materiales de construcción a una escuelita en Tartagal. En 2009 un grupo de jugadores se juntaron e iniciaron en la Unidad Penal 48 de San Martin, el programa “Rugby en las cárceles”, dando origen a la Fundación Espartanos y sus equipos deportivos con población carcelaria y mixta. El Boxeo acerca también, la iniciativa “Boxeo sin cadenas” nacida en 2011 en la Unidad 38 de Sierra Chica. En ambos casos grupos de deportistas se juntan con el objetivo de la re-inserción social por medio del deporte y bajar la tasa de reincidencias en la población carcelaria. Estas bellísimas experiencias se conocen poco en los medios masivos de comunicación. Ojo, generalizar nos puede llevar a lecturas totalitarias y fascistas.”

¿Y entonces que sucedió?

“El segundo actor social es indudablemente la Familia. En el consultorio, en las aulas y en cualquier club es evidente un nuevo fenómeno sociocultural: El mundo adulto retrocede y los pibes están solos frente a las pantallas, en sus piezas o en las calles y también en los clubes.

Si a esa realidad le sumas noche, alcohol y drogas, todas esas variables convergen en lo que vemos cada verano en cualquier balneario o en cada fin de semana en nuestro conurbano. Entonces si a un grupo de adolescentes, que “adolecen” (es decir les faltan herramientas madurativas y de autocontrol), pero que tienen fuerza física o habilidades técnicas, les sumas por ejemplo la ingesta de alcohol, frente a una situación confusa o límite en un boliche o en la calle, van a reaccionar inconscientemente con todo lo que tienen, no hay diques conductuales ni emocionales, pudiéndose transformar en segundos, en potenciales asesinos.

Vivimos en una sociedad cada vez más intolerante y violenta. Hay violencia en la calle, en la cola del super, en los programas de t.v., en los juegos de play, en las redes sociales y en los discursos sociales. Nuestros adolescentes se desarrollan allí.

Leí en estos días, que solo en Pinamar, San Bernardo y Villa Gesell el 60% de las locaciones está ocupada por adolescentes sin adultos. El 80% de esos adolescentes tiene entre 17 y 25 años. Podríamos hablar largamente del aumento de consumo estacional de drogas en zonas de veraneo, pero vuelvo a repetir: lo más importante es que todos esos pibes y pibas están solos sin adultos y con poca transmisión de valores de autocuidado, a merced de la industria del alcohol, del narcotráfico y de un sector de las inmobiliarias que hacen la vista gorda y le alquilan a adolescentes que saben que van a descontrolarse. Los padres también saben que van solos a la costa. Son los mismos que solo les dicen: Portate bien y cuídate… Hay mucha hipocresía.”

¿Qué deben hacer los Clubes de Rugby?

“No es el Rugby. Estaríamos estigmatizando. Algo que a los argentinos nos gusta mucho.”

¿Qué deben hacer los Clubes y los Gimnasios?

“Esa pregunta es mejor porque abre significaciones y sentidos, no los cierra. Bueno creo que hay que escuchar más, con los oídos y con los ojos. Estar atentos al acompañamiento familiar. La Institución no es un depósito de hijos y debemos hacer que el acompañamiento inicie. Un adolescente solo, es siempre vulnerable, no importa la clase social a la que pertenezca o el deporte que practique. Los padres y madres son los responsables primarios en la educación y transmisión de valores humanos.

Por otro lado capacitar a los adultos formadores es imprescindible. La adolescencia actual y la realidad social de la época incluyen múltiples variables, la mayoría de las cuales no existían cuando los dirigentes y profes eran adolescentes.

Debemos incluir en las capacitaciones programas de comunicación no violenta, conductas de autoconocimiento y autocontrol, gestión y de-construcción del machismo y políticas de género en cada club, en cada Dojo y en cada gimnasio. Quizás parezca una quimera romántica, pero hay que comenzar ya!”

Publicado el martes 21 de enero de 2020