Video: Cuarto día sin agua para muchos vecinos

Se llevó a cabo una reunión de vecinos, no solo del barrio El Mirador, sino también del Parque Esperanza y de la zona del Hospital, en la que dialogaron con el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Carlos Saraceno, quien dio explicaciones sobre el problema que dejó sin agua a muchos lujanenses.

«En estos momentos encontramos una pérdida grande, una rotura grande dentro del pluvial de Constitución, de Carlos Pellegrini, en la cuadra del Carrefour. Ahora está ingresando la gente de obra sanitaria a la cañería, para detectarla y ver si se repara desde adentro o si hay que romper y reparar desde arriba», expresó.

«Esa cañería le da presión a este barrio y a todos los barrios de acá al San Bernardo. Incluso nosotros tenemos el punto de cruce entre lo que era la cañería existente del casco urbano, con la que se hizo en su momento acá, sobre la calle Rawson», indicó Saraceno.

Además, agregó que «A medida que va llegando más agua a la cañería, con consumo y todo, se va presurizando. Eso en condiciones normales. Esto es una cuestión totalmente anormal, que después veremos las causas. Hoy estoy abocado a que al último vecino que tiene red de agua, le llegue en condiciones normales».

Uno de los vecinos enojados por la falta de servicio por cuarto día consecutivo, preguntó «¿No tiene un plan alternativo la Municipalidad?» a lo que el Secretario respondió que «Los servicios públicos deben ir adelantados 20 o 25 años al crecimiento poblacional. Luján ha crecido muchísimo en los últimos años y no ha tenido la inversión de los servicios como corresponde. Nosotros no podemos tener dos sistemas de bombeo de agua, eso es irrisorio, no existe en ningún lado».

E insistió «Esto se controla haciendo la inversión y las obras que hay que hacer. Nosotros ya tenemos presentado ante el ENOSA el recambio absoluto de toda la cañería de todo el casco céntrico, más los barrios, porque no puede ser tampoco que Luján esté servido en un 25, 30% la red de cloaca y un 35,40% la red de agua. Es una locura que tengamos esa calidad de servicio. Cuando hablo de servicios sanitarios hablo de salud, porque agua y cloacas es salud. Cada ciudadano que tiene agua y cloaca, es un ciudadano menos que está siendo atendido en la guardia del hospital».

«Hoy estamos reparando una fuga grande de agua, producto de la rotura de un caño. Para la noche podría estar, pero no es seguro. Se supone que la cañería tiene que empezar a recuperarse y tiene que empezar a venir agua para este lado. Este caño eleva el agua al tanque y distribuye agua a la red. Es un equipo de 40 caballos de fuerza, que tira un diámetro de 600. Al estar esta fisura, pierde presión acá y pierde presión de subida al tanque. La zona del hospital se abastece del tanque Yo hace una hora bajé de ahí, porque subí a ver cómo estaba entrando el agua y todavía le faltaba. Estimo que arreglando esta pérdida, solucionaremos los dos problemas», cerró Carlos Saraceno, el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, en diálogo con los vecinos.

Publicado el miércoles 2 de diciembre de 2020