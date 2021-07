Victorias para los equipos del Gianti Voley

El pasado sábado 17 de Julio, tanto el conjunto de la Divisional C Damas como el de la Divisional C Caballeros salieron airosos por 3/1 ante sus pares del Club El Porvenir, en cancha de éste último en José C. Paz, por la primera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Asociación de Voley Amateur (A.V.A.).



En el primer encuentro de la jornada sabatina, por la Divisional C Damas, la escuadra lujanense venció a las locales por 3/1, con parciales de 25-17 21-25 25-12 y 25-18. La formación dirigida por Víctor Manuel Gianti fue la siguiente: Georgina Samarra capitana- (2 tantos), Natalia Marchetti (18 tantos), Angie Torres (15 tantos), Eliana Pighin (9 tantos), Julieta Eymann (8 tantos), Ivanna Uncal (6 tantos), Ayelen Ocampo (5 tantos), Emilia Figueroa (2 tantos), Liliana Osorio (2 tantos), Clara Lezcano (1 tanto) y Valentina González -Libero- (1 tanto).



A continuación se enfrentaron en la Divisional C Caballeros, saliendo airosos los muchachos del Gianti Voley Team ante sus pares del Porve por 3/1 con los parciales de 22-25 25-14 25-21 y 25-14. Los ganadores se integraron con Lucas Bertini -capitán- (1 tanto), Gonzalo Mazzolo (1 tanto), Laureano Alvarez (8 tantos), Santiago Díaz (9 tantos), Cristóbal Villoldo (8 tantos), Julián Diez (1 tanto), Lucas Moreno Donate (4 tantos), Santiago Santillan (12 tantos), Lautaro Ponces (13 tantos) y Tobías Prodo -Libero-.

Quedó libre el conjunto de la Divisional B Caballeros.



Jornada Recreativa en Álvarez

Por su parte el Domingo 18 viajaron las inferiores femeninas y Masculinas y parte de los mayores caballeros a disputar cotejos amistosos con sus pares del Club Atlético Francisco Álvarez en CAFA. Hermosa Jornada Recreativa entre ambos elencos, quedando en viajar una vez por mes al lugar por el hermoso gimnasio cerrado que cuentan.

