Vicegobernador: “En el marco nacional y provincial todas las obras en marcha se van a completar”

La paralización de varias obras en la ciudad preocupa a los vecinos sobre todo de los barrios más vulnerables. Luján en línea dialogó sobre la gestión actual con el Vicegobernador de la provincia Daniel Salvador. En ese sentido, se cuestionó la situación de las obras en la cuenca del río Luján, a lo que respondió: “Sin ninguna duda se va a continuar y puntualmente uno de los grandes desafíos, que va a llevar mucho tiempo, es la cuenca del Salado, la cuenca de Luján, la cuenca del río Reconquista, la cuenca del río Areco, la cuenca en La Matanza. En todos ellas sin ningún tipo de duda se van a concluir”.

Sobre el estado de situación de la obra del río Luján, no pudo dar una respuesta puntual pero expresó que a través de Hidráulica de la Provincia se informará sobre el tema. Por otro lado, se refirió al resto de las obras de la ciudad y dijo que “en el marco nacional y provincial todas las obras en marcha se van a completar, no va a quedar ninguna obra en camino”. Además, afirmó que ellos reconocen las dificultades que tienen como gestión y agregó que “acá se gobierna con la verdad y diciendo como son las cosas”…”donde se dice que se hace una obra no se va a inaugurar algo que después no se hace”.

“Nosotros con la gestión de Cambiemos el Intendente tiene todo nuestro acompañamiento y tiene que hacer un enorme esfuerzo para superar la situación difícil como encontró en este caso la ciudad de Luján”, indicó Salvador, donde comentó que a nivel nacional y provincial también se encontraron con situaciones complicadas.

En cuanto a las obras, aseguró que las obras no tienen que tener un sentido electoral, sino un sentido social. Antes de finalizar nuevamente se comprometió a interiorizarse sobre la situación de la cuenca del río Luján.

Publicado el sábado 15 de diciembre de 2018