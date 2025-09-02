Via Trento la fabrica de «Pastas de Luján»

Publicado el lunes 1 de septiembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)



Descubre la auténtica tradición italiana en el corazón de Luján.

Vía Trento, fábrica de pastas artesanales ubicada en la calle Humberto 1151, te invita a probar la calidad y el sabor de nuestras delicias.

Con experiencia en la región, nos enorgullecemos de ofrecer productos frescos y elaborados con pasión.

Desde fideos hasta ravioles, cada bocado es un viaje a Italia. ¡Visítanos y degusta la diferencia!»

Publicado el lunes 1 de septiembre de 2025