Vencida la conciliación obligatoria, hoy se reúnen los gremios y el Gobierno

Todavía no hubo acuerdo paritario.

En la jornada de hoy habrá una reunión paritaria de la cual participan el frente de unidad docente y el Gobierno de la provincia.

Hasta el momento no hubo acuerdo salarial entre las partes. Cabe recordar, que las propuestas rondaron en un aumento del 15 por ciento y todos los adelantos dados fueron no remunerativos. Es decir no impactan en el sueldo básico.

Habrá que esperar que surge de la reunión de hoy.

Publicado el jueves 23 de agosto de 2018