Vecinos tomarán medidas drásticas si no obtienen respuesta

Durante la tarde del día de ayer, vecinos de los barrios Hostería Sur, Hostería Norte, Villa Clotilde y Las Moras, se autoconvocaron a la vera de la ruta 5 y enviaron una nueva nota al área de Protección Ciudadana.

Lujan en Línea dialogó con Luis Andrieu, Presidente de Hostería San Antonio Norte, y esto nos decía «El trascendido es preocupante para el barrio, porque detectaron por lo menos cinco fiestas clandestinas, de las cuales tres estaban ubicadas sobre la ex Ruta 5, agrupadas en dos o tres cuadras y hasta hubo heridos graves porque cuando llegó la policía, empezaron a salir corriendo y generaron un accidente entre un auto y una moto».

«Hemos pedido hace tiempo una acción preventiva por parte de la Municipalidad. Se notificó a los propietarios de las quintas que alquilan habitualmente para este tipo de eventos, que estaban prohibidos, pero evidentemente no hicieron caso para nada. Incluso ocuparon un terreno en el cual hicieron una bajada clandestina de electricidad, donde era la vieja fábrica de plásticos que se prendió fuego y a las 9 de la mañana todavía seguían de fiesta», agregó.

Además, afirmó que «En su momento se pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad, pero siempre tenemos la misma respuesta, ya sea de noche como de día, que el servicio empieza a funcionar recién a las 21 horas, de jueves a domingos y estas fiestas muchas veces arrancan desde temprano y continúan durante todo el día. Y cuando llegan dicen que no tienen personal suficiente para controlar, entonces evidentemente hay un problema».

«La policía colabora, pero no puede actuar si no está presente la Municipalidad, porque es quien tiene que hacer las actas. Ayer nos molestó cuando se autoconvocaron todos los vecinos a las 17 horas, a la vera de la ruta 5 y vino la policía porque creyeron que íbamos a cortar el tránsito y aparecieron tres patrulleros, dos motos y bastante personal policial. Un oficial de la Segunda esbozó que el Secretario de Protección Ciudadana dijo que hagamos una nota y Matías Lattaro ya tiene siete carpetas de notas que se le han presentado sobre este tema, no necesita que le hagamos una nueva», sentenció.

«La gente está muy molesta por esto, sienten que es lo mismo que tomarnos el pelo, por eso estamos esperando en el día de hoy una respuesta por parte de la Municipalidad, sino los vecinos han decidido hacer una convocatoria al Municipio en estos días, para intentar hablar directamente con el Intendente», sostuvo.

«Pudo haber ocurrido una desgracia mucho mayor porque cruzaban la ruta borrachos, salían con los autos a gran velocidad», advirtió Luis Andrieu, Presidente de Hostería San Antonio Norte, en diálogo con Luján en Línea.

Publicado el lunes 21 de diciembre de 2020