Vecinos se oponen a la instalación de una antena de telefonía

Vecinos del barrio Juan XXIII se oponen a la instalación, en un lote, de una antena de telefonía celular en la esquina de Palacios y Zapiola.

Sandra Gatica, Presidenta de la Sociedad Fomento del barrio indicó Luján en línea: «Estamos reunidos alrededor de 30 vecinos que nos oponemos a la colocación de una antena de la empresa Claro, que ya fuera clausurada meses anteriores. Hoy intentaron de nuevo colocarla, vinieron esta mañana desde la municipalidad, le labraron un acta, y les dijeron que no la iban a poder colocar hasta hasta que no se solucione el tema del expediente y los papeles, pero en este momento están bajando materiales, se va el camión y ahora llegó una camioneta con una garita de seguridad».

«Somos muchos los vecinos reunidos aquí en la esquina impidiendo que bajen la garita de la camioneta, no queremos en el barrio que se coloque esta antena» manifestó la fomentista.

«Hay muchos vecinos, alrededor de 30 como dije, y hay muchos que están trabajando pero cuando terminen van a acercarse a la esquina, sí esto continúa a la noche nos volveremos a juntar y hay muchos que piensan pasar la noche con sus sillas y reposeras impidiendo la colocación de una antena. Los vecinos del barrio Juan XXIII no queremos que coloquen una antena de telefonía, en en todo el barrio, no queremos una antena sin autorización o con autorización, no queremos una antena directamente y no es cosa de dos o tres vecinos como dicen en el municipio sino que es todo el barrio el que se opone» finalizó.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2020