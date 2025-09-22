Lunes 22 de septiembre de 2025
Vecinos registraron un robo de moto en la autopista

Inseguridad

Ataque motochorro.



Publicado el lunes 22 de septiembre de 2025

En las últimas horas de difundió un video grabado por parte de los integrantes de un auto que se dirigía por Acceso Oeste en la autopista, donde registraron dos motos con delincuentes armados, amedrentando a un ciudadano que viajaba en su moto.

Los vecinos llamaron al 911 para realizar la denuncia y dicen que cada vez son más frecuentes este tipo de hechos delictivos.

https://www.facebook.com/share/p/1B1bqL2j6Q/

