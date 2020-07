Vecinos de Torres reclaman respuestas para las urgencias médicas

Si bien el contexto de pandemia por el COVID-19 se lleva toda la atención, en paralelo existen otros problemas a atender que generan preocupación en la comunidad.

Tal es el caso de vecinos y vecinas de la localidad de Torres quienes manifestaron a Luján En Línea diversos problemas a la hora de ser atendidos ante las emergencias médicas, como también la falta de posibilidades en el acceso a distintos servicios de salud o farmacéuticos que impactan en todo el pueblo y fundamentalmente en adultos mayores. “Estamos a 25 kilómetros de Luján y desprotegidos: necesitamos un médico en el pueblo para las emergencias”, selañaron.

“En Torres somos más o menos 8.000 habitantes y 400 afiliados de PAMI que en este momento solo están siendo atendidos telefónicamente por la doctora, o presencialmente -dos días- por la secretaria de la médica para cuestiones administrativas, derivaciones, papeles, etc… Pero el problema son las emergencias y urgencias: no se pueden resolver. Si le agregás que no se puede usar el colectivo, que un remis a Luján ida y vuelta sale 1000 pesos y que la Colonia no atiende a ningún vecino por el contexto de coronavirus… ¿Cómo hacemos en Torres ante una emergencia?”, se preguntó una vecina de la localidad.

Además, expresaron que “antes de la pandemia, la Colonia atendía las urgencias, pero ahora no te dejan pasar de la portada, no reciben a nadie, ni siquiera un accidente; como pasó cuando se dio el incendio o cuando se fracturó una persona. Entonces la urgencia no tenés cómo resolverla, estamos desolados. Por ejemplo, a una mujer la mordió un pitbull, le destrozó la pierna y la señora estuvo dos horas de acá para allá para ser atendida porque en Montes de Oca no la atendieron”.

Otros casos que agregan los vecinos es el de “una persona que tiene diabetes y estuvo al borde de un pico de glucemia y un ACV, pero no había quien siquiera le tomara los signos vitales. Tenemos un CAPS con poca atención: porque a las cuatro o cinco de la tarde no encontrás a nadie entonces ¿qué hacemos?

Por otro lado, los vecinos que tienen PAMI no reciben los pañales en la farmacia, no sabemos si por falta de convenio o qué, pero ¿cómo hacen para traerse 120 pañales? Tienen que ir hasta Luján para eso o para medicaciones más complejas en medio de una pandemia”.

Finalmente, y luego de las situaciones de urgencias médicas que se dan día a día, los vecinos de Torres piden que el municipio tome cartas en el asunto antes que suceda algo más grave.

La respuesta del Municipio

Una fuente del área de Salud indicó que «la persona que estaba a cargo, además de ser factor de riesgo se jubiló durante la cuarentena, una enfermera está embarazada y no está concurriendo y la persona que está a cargo está la semana pasada estuvo de licencia, así que por eso hubo poco personal y creemos en cuestión de horas lo solucionaremos».

Por otro lado, en cuanto a la atención de vecinos de Torres en el Hospital Montes de Oca, el mismo es incumbencia de Nación y, no sabemos los protocolos que están utilizando, habría que hablar con el director de la institución».

