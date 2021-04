Vecinos de El Ceibo denuncian «irregularidades» en la sociedad de fomento

Guadalupe Suárez, vecina e integrante de un grupo de vecinos del barrio El Ceibo, dialogó con Luján en Línea por una controversia con integrantes de la sociedad de fomento, a quienes acusan de no querer dejarlos votar en las elecciones del mes de agosto.

«Hay una problemática que viene desde hace varios años: existe una sociedad de fomento que está presidida por la señora Laura López y el conflicto surge porque los vecinos del barrio no están conformes con su gestión, que lleva más de diez años, desde que existe esta comisión. Lo que nosotros estamos pidiendo es la incorporación de nuevos socios, por lo que nos organizamos y armamos un listado de 115 vecinos que quieren participar de esta sociedad de fomento», comenzó.

«En el estatuto dice que todos los socios tienen que estar domiciliados en el barrio y estos 115 vecinos que queremos asociarnos lo estamos, pero no nos dejan asociarnos. Fuimos por las vías legales, la sociedad de fomento en estos momentos permanece cerrada por la pandemia, pero esto viene desde hace rato. Comisión que no se junta, asambleas que no hay… Igualmente tenemos impedido el paso por no ser socios justamente», agregó.

«Pagamos la primera cuota (marzo) y cuando fuimos a pagar la segunda, la Presidenta -que estaba apenas acompañada de un par de vecinas que creo que no eran de la comisión- estaba tomando nota en un cuaderno que no tiene validez y no tenía ningún recibo para darnos. Nosotros tenemos el derecho de preguntar y hacer valer nuestro voto, de manera libre. Sin embargo, no nos dejó pagar porque dice que esa plata que tenía era de la primera y que era ilegal cómo se había presentado, cuando ese dinero y el listado de vecinos fueron entregados a entidades intermedias y a la vez, consensuado con ella, pero nunca respetó lo que habíamos charlado», sostuvo.

«El primer artículo de los estatutos dice brindar, desarrollar, cooperar, fomentar la participación de todos los asociados y de los vecinos del barrio, pero es lo primero que no se cumple. Hay muchas irregularidades. La dilatación que están generando es para que no podamos votar, porque nosotros por estatuto tenemos tres meses previos de ser socios para poder hacerlo. Las elecciones serían en agosto, así que nos queda solo un mes de plazo que nos viene sobrando, pero si esto se sigue dilatando…», deslizó.

«El lunes fuimos hasta la Municipalidad para que nos atiendan, pero hubo un manoseo, un ninguneo de que sí, que no… Veinte vecinos se movilizaron y pudieron entrar cinco a contar lo que está sucediendo. La situación de pandemia les sirve para justificarse. Yo nací en el barrio, después me fui y ahora volví, pero siempre tuve contacto porque mis padres y mis abuelos. Y sí, somos más jóvenes, pero tenemos más fuerza, queremos participar. Se pide el estatuto y no lo tienen. Cuando vos estás asociando tenés que tener la documentación arriba de la mesa. Pero solo se enojó y nos cerró la puerta en la cara. A un vecino lo denunció por violencia de género, deslegitimando lo que es esa causa. Muchos vecinos están cansados, pero nosotros no. Vamos a luchar porque esta sociedad de fomento vuelva a cumplir con sus objetivos», afirmó.

«Vecinos de la sociedad de fomento del barrio Constantini organizaron una jornada oftalmología, pero nosotros no tenemos nada. Hay muchas propuestas para realizar, diferentes actividades (deportivas, culturales), pero siempre fueron rechazadas. El barrio está igual a veinte años atrás», finalizó Guadalupe Suárez, vecina del barrio El Ceibo.

Martini.

Luján en Línea dialogó brevemente con el Secretario de Gobierno del ejecutivo que conduce Leonardo Boto, y manifestó brevemente que «conoce la situación y que él quiere que cuando haya elecciones todo sea democrático e indicó que en la próxima semana se reunirá con la Presidenta de la Sociedad de Fomento», manifestó que posteriormente podría realizar una nota para informar sobre la situación.

Por supuesto que la Presidenta de la sociedad de fomento puede dialogar con Luján en Línea dando su punto de vista o esperar la palabra de Martini.

Publicado el viernes 9 de abril de 2021