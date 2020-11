Vecinas del barrio Ameghino reclamaron por terrenos en la puerta del municipio

En la mañana de hoy, vecinas del barrio Ameghino reclamaron en la municipalidad solicitando terrenos para vivir. Nancy Barraza, vecina del nombrado barrio se refirió a la situación y expresó que esta acompañando a las vecinas. Expresó que hace un año, algunas vecinas habían tomado tierras y fueron desalojadas. Explicó que desde la comuna les iba a ceder unos terrenos municipales, que los vecinos luego irían pagando. «Hasta ahora no hay absolutamente nada, algunas personas se le fueron dando subsidios para ir pagando alquileres, pero ahora se cortaron esos subsidios. Pero hay muchas familias que son madres con niños solas que están viviendo, algunas sin trabajo, solo viven con una asignación y ellas lo que están necesitando es un terreno donde se puedan armar algo para vivir con sus hijos», relató Nancy.

Explicó que fueron atendidas por un Secretario que quedó en confirmarles si pueden ser formalmente atendidas, aseguró que ellas solicitan una reunión con el Intendente Leonardo Boto. Sobre la toma de tierras, aseveró: «Si hay una necesidad y hay tierras, y bueno para mí que está bien que se pueden tomar. Necesitan tener donde vivir, todas las familias acá, todas tienen niños y no tienen un lugar donde vivir. Y esos terrenos estaban todos sucios, llenos de pasto. No eran terrenos que estaban siendo ocupados con nada, no cumplían ninguna función y ahora de pronto aparece el dueño que los necesita».

Por su parte, aseguró que estas mujeres estaban dispuestas a pagar esos terrenos. En cuanto al dueño de los lotes, aseveró que nunca les propusieron una reunión con el propietario. Por lo que, ante escenario están esperando dialogar con el Intendente para que les otorgue algún terreno fiscal, ahí o en otro barrio lo localidad del Partido de Luján. «Tratamos de venir a recordarle, está gestión que está no se hace cargo de nada», expresó y agregó que seguirán esperando hasta que las atiendan.

Publicado el martes 3 de noviembre de 2020