“Vamos a enfrentar con todas nuestras fuerzas al inminente veto criminal”
Ley de Financiamiento Universitario.
Karina López, secretaria de Capacitación de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu), llamó a “enfrentar con todas nuestras fuerzas al inminente veto criminal a la Ley de Financiamiento Universitario”.
Entrevistada en el programa “Frecuencia Nodocente”, López consideró que después del discurso presidencial posterior a la dura derrota electoral en la Provincia, en el que Milei ratificó el rumbo económico, “no tengo más que pensar que va a vetar nuestra ley”.
“Ahí tendremos que trabajar fuertemente en la reacción para que las cámaras de diputados y senadores rechacen el veto contra la educación pública superior, que es la única herramienta de ascenso social que tienen las y los trabajadores de esta Nación”, dijo.
López anticipó que este jueves 11 se realizará en la UNLu una jornada de visibilización, con la participación del conjunto de las y los Nodocentes. “Tenemos que presionar lo suficiente como para que el veto no suceda, pero si sucede hay paro y marcha”, enfatizó
Publicado el miércoles 10 de septiembre de 2025