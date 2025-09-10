“Vamos a enfrentar con todas nuestras fuerzas al inminente veto criminal”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Karina López, secretaria de Capacitación de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu), llamó a “enfrentar con todas nuestras fuerzas al inminente veto criminal a la Ley de Financiamiento Universitario”.



Entrevistada en el programa “Frecuencia Nodocente”, López consideró que después del discurso presidencial posterior a la dura derrota electoral en la Provincia, en el que Milei ratificó el rumbo económico, “no tengo más que pensar que va a vetar nuestra ley”.



“Ahí tendremos que trabajar fuertemente en la reacción para que las cámaras de diputados y senadores rechacen el veto contra la educación pública superior, que es la única herramienta de ascenso social que tienen las y los trabajadores de esta Nación”, dijo.



López anticipó que este jueves 11 se realizará en la UNLu una jornada de visibilización, con la participación del conjunto de las y los Nodocentes. “Tenemos que presionar lo suficiente como para que el veto no suceda, pero si sucede hay paro y marcha”, enfatizó

Publicado el miércoles 10 de septiembre de 2025