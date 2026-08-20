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Valeria Romero y Mariano García Tobar llegan a Luján con Terapia Despareja

teatro trinidad guevara

Sábado 29 agosto.



Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

La obra, protagonizada por Valeria Romero y Mariano García Tobar, propone una divertida mirada sobre la convivencia y las relaciones de pareja. La historia gira en torno a Eli y Martín Risotti, un matrimonio que, luego de muchos años de casados, decide comenzar una terapia para superar una crisis y reconstruir su relación.

Entre situaciones cotidianas y desopilantes sesiones con la terapeuta, la pareja dejará al descubierto sus diferencias y protagonizará una comedia que invita a reír y también a sentirse identificado.

¿Cuántas terapias se necesitan para reconstruir el amor? La respuesta llegará al escenario del Teatro Trinidad Guevara. Sábado 29 de agosto en el Teatro Municial Trinidad Guevara.

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

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