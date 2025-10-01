Vacunación contra el Dengue: se amplía la campaña a personas que no hayan tenido la enfermedad

Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Para personas entre 15 y 59 años.

El Municipio de Luján informó que la campaña se enmarca en el “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, y las inmunizaciones se extenderán a aquellas personas que no hayan sido contagiadas con el virus entre 15 y 59 años.

En esta nueva etapa se enviarán los turnos para aquellas personas que se habían inscripto previamente y no fueron citadas, dado que la primera fase de la campaña estaba dirigida únicamente a quienes ya habían cursado la enfermedad.

Para recibir la dosis de forma gratuita, deberán registrarse en Mi Salud Digital Bonaerense, en el sitio web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud/. Allí se les asignará un turno vía correo electrónico, para concurrir al vacunatorio más cercano.

Debido a la llegada de temperaturas cálidas y su consecuente aparición de mosquitos, es importante, además, para prevenir enfermedades virales transmitidas por la picadura de mosquitos Aedes Aegypti, recordar una serie de medidas clave para el cuidado:

Colocar boca abajo recipientes que acumulen agua.

Cortar el pasto.

Cambiar el agua a diario de floreros y portamacetas.

Tirar agua hirviendo sobre rejillas y desagües.

Mantener la pileta limpia y clorada.

Desechar en bolsas de residuos objetos en desuso.

De esta manera, se busca reforzar la prevención y el cuidado frente al dengue en toda la comunidad.

Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025