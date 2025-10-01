Vacunación contra el Dengue: se amplía la campaña a personas que no hayan tenido la enfermedad
Salud
Para personas entre 15 y 59 años.
El Municipio de Luján informó que la campaña se enmarca en el “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, y las inmunizaciones se extenderán a aquellas personas que no hayan sido contagiadas con el virus entre 15 y 59 años.
En esta nueva etapa se enviarán los turnos para aquellas personas que se habían inscripto previamente y no fueron citadas, dado que la primera fase de la campaña estaba dirigida únicamente a quienes ya habían cursado la enfermedad.
Para recibir la dosis de forma gratuita, deberán registrarse en Mi Salud Digital Bonaerense, en el sitio web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud/. Allí se les asignará un turno vía correo electrónico, para concurrir al vacunatorio más cercano.
Debido a la llegada de temperaturas cálidas y su consecuente aparición de mosquitos, es importante, además, para prevenir enfermedades virales transmitidas por la picadura de mosquitos Aedes Aegypti, recordar una serie de medidas clave para el cuidado:
Colocar boca abajo recipientes que acumulen agua.
Cortar el pasto.
Cambiar el agua a diario de floreros y portamacetas.
Tirar agua hirviendo sobre rejillas y desagües.
Mantener la pileta limpia y clorada.
Desechar en bolsas de residuos objetos en desuso.
De esta manera, se busca reforzar la prevención y el cuidado frente al dengue en toda la comunidad.
