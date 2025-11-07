Vacunación Antirrábica: Comienza una nueva campaña de vacunación en veterinarias
Gratuita en barrios y localidades.
El Municipio de Luján y el Círculo de Veterinarios impulsan una nueva Campaña de Vacunación gratuita en barrios y localidades.
La iniciativa se desarrollará a partir del lunes 10 de noviembre en diversas veterinarias del distrito, que estarán sujetas a disponibilidad, bajo el siguiente cronograma:
– Veterinaria Roca: Av. Fray Manuel de Torres 1055, de lunes a viernes de 16 a 19.
– Veterinaria Morresi: Juan B. Justo 652, de lunes a viernes de 9.30 a 12 y de 16.30 a 19.
– Don Tota: Avellaneda 1356, lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 12.30. Miércoles de 17 a 19.
– Florencia Leopardi: Gral. Paz 1599, de martes a viernes de 8.30 a 12. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 18.
– Gagno: Bartolomé Mitre 1466, lunes y viernes de 16 a 20. Martes, miércoles y jueves de 9 a 13 y de 16 a 20.
– Atención Veterinaria: Av. Fernández Beschtedt 581, de lunes a viernes de 9 a 20.
– Veterinaria Del Carmen: Leandro N. Alem 1338, lunes a viernes de 9.30 a 12 y de 16.30 a 19.30
– Veterinaria Dono: J. M Estrada 805 (Pueblo Nuevo), de lunes a viernes de 9 a 12.
– Veterinaria Ferrocarril Oeste: F. C. Oeste 1601, de lunes a viernes de 9.30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30.
– BEZAVET: Alvear 1840, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16.30 a 19.30.
– Centro Médico Veterinario: Lavalle y Güemes, lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 12.30. Martes, jueves y viernes de 16.30 a 19.30.
– Veterinaria Ameli: Almte. Brown 283, de lunes a viernes de 16 a 19.30.
– Clínica Veterinaria Santa Elena: J. M. Pérez 251, de lunes a viernes de 9.30 a 17.
– La Espuela: Av. Lorenzo Casey 1024, de lunes a viernes de 10 a 12.
Se trata de una iniciativa conjunta entre la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal, dependiente de la Secretaría de Salud, y el Círculo de Veterinarios de Luján.
De esta manera, se recuerda a los vecinos y vecinas llevar los elementos de seguridad correspondientes para las mascotas, tales como collar, correa y bozal.
Cabe destacar que en el año 2024, en la Campaña gratuita de Vacunación Antirrábica, se aplicaron aproximadamente 2100 dosis.
Publicado el viernes 7 de noviembre de 2025