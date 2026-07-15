Vacaciones de invierno: Luján presenta una agenda con propuestas para toda la familia

Luján ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

El cronograma incluye el regreso del Parque Invernal Luján, espectáculos infantiles, museos, experiencias inmersivas, propuestas vinculadas al patrimonio local y actividades para todas las edades en distintos espacios de la ciudad.»El Parque Invernal vuelve a ser uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno. Es una propuesta esperada por muchas familias y cada año se integra a una agenda más amplia, con teatros, museos y otros espacios culturales que invitan a disfrutar y recorrer Luján durante el receso», señaló el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.Parque Invernal Luján

El principal atractivo de estas vacaciones volverá a ubicarse en el Parque San Martín, del lunes 20 de julio al sábado 1° de agosto.Abierto todos los días de 12 a 18 horas, el Parque Invernal Luján contará con múltiples propuestas para todas las edades. Entre sus principales atractivos se destacan el Campamento Aventura, RecreArte, atracciones mecánicas, la feria de emprendedores, el patio gastronómico y un auditorio con espectáculos gratuitos todos los días a las 14 y a las 16 horas.

El Campamento Aventura invita a jugar, explorar y aprender a través de laberintos, puentes colgantes, redes, palestras, arquería, muro de escalada, tirolesa y un sector de destreza. Por su parte, RecreArte ofrecerá un espacio con propuestas recreativas, juegos inflables, metegol y otras actividades para las infancias, mientras que las atracciones mecánicas sumarán un espacio lleno de movimiento y diversión.Cabe señalar que en caso de lluvia el Parque permanecerá cerrado.

Teatro Municipal Trinidad GuevaraLa Sala Oficial ofrecerá una programación especial con más de 20 espectáculos infantiles durante las vacaciones de invierno. Entre ellos, habrá funciones gratuitas para disfrutar en familia, además de una amplia cartelera de espectáculos durante todo el receso.Las funciones con entrada libre y gratuita serán las siguientes: Martes 21 – 14.30 horas

La huerta de Panchito, con Carlos Scappatura

Espectáculo de títeres – Grupo Carne de cañón

Un espectáculo de títeres para toda la familia que invita a descubrir, a través del humor y sus personajes, las aventuras que suceden en la huerta de Panchito.Miércoles 22 – 14.30 horas

Imaginando vuelo

Circo – La Tamarí



Un espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.Jueves 23 – 14.30 horas

El salto mortal

Show de payasos – Grupo Carne de cañón

Humor, juegos y participación del público se combinan en un espectáculo pensado para que chicos y grandes compartan una tarde de risas.Viernes 24 – 14.30 horas

10 años de circo

La Tamarí

La compañía celebra una década de trayectoria con un espectáculo que reúne acrobacias, humor y distintas disciplinas circenses para toda la familia.Jueves 30 – 14.30 horas

Imaginando vuelo

Circo – La Tamarí

Un espectáculo de circo con acrobacias, humor y destrezas que invita a grandes y chicos a dejar volar la imaginación.Viernes 31 – 14.30 horas

El pinchador de globos

Show de payasos – Grupo Carne de cañón

Humor, juegos y participación del público se unen en un espectáculo pensado para compartir una tarde de diversión en familia.Las entradas se podrán retirar en la boletería del teatro desde dos horas antes de cada función.Además, el teatro contará con imperdibles espectáculos arancelados para todas las edades, con funciones a las 14:30 y 16:30. Toda la cartelera y la reserva de entradas pueden consultarse en el sitio web www.teatrotrinidadguevara.com.ar Horarios de boletería presencial:Martes a sábados: de 10 a 20 horas.Lunes, domingos y feriados: cerrado (excepto dos horas antes de cada función).Dirección: Rivadavia 1096. Más información: 02323 42-0074

Muestra «Monet Inmersivo»El Museo Municipal de Bellas Artes «Fernán Félix de Amador» (9 de Julio 863) invita a descubrir «Monet Inmersivo», una experiencia sensorial que combina arte y tecnología para acercar al público a la obra del pintor francés Claude Monet.A través de impactantes proyecciones audiovisuales en 180°, sonido envolvente y recursos tecnológicos, la muestra propone una nueva forma de recorrer el universo del impresionismo, donde las pinturas cobran vida y transforman el espacio en una experiencia inmersiva de colores, luz y movimiento.La muestra puede visitarse de martes a domingos, de 10 a 18 horas.Las entradas se consiguen de forma presencial en la boletería del museo: General: $15.000.Jubilados, estudiantes y menores: $10.000.Descuentos para grupos.Más información: 02323 42-0755. Museo Casa AmeghinoTambién podrá visitarse el Museo Casa Ameghino (Las Heras 466), la casa de los hermanos Florentino, Juan y Carlos Ameghino, donde comenzaron las investigaciones sobre la megafauna del pleistoceno que marcaron un hito para la ciencia argentina.El museo resguarda más de 3.000 piezas fósiles y es considerado la Cuna de la Paleontología Nacional.Abre de lunes a viernes de 10 a 16 horas.Complejo Museográfico Provincial Enrique UdaondoEn el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917) se podrá recorrer toda nuestra historia. Durante el receso invernal, ofrecerá actividades especiales para las infancias. El ingreso es con bono contribución.HorariosMiércoles a viernes: de 11 a 17 horas.Sábados y domingos: de 10 a 18 horas.Vacaciones de invierno en el Museo Udaondo: entre juegos y tradicionesUna propuesta para revivir los juegos tradicionales que marcaron nuestra historia mediante desafíos lúdicos y actividades para compartir en familia.Viernes 24 de julio – 11 horas.Viernes 31 de julio – 11 horas.Lugar: Patios del Museo Colonial. En caso de lluvia, la actividad se realizará en el Salón Cultural.Es importante señalar que el Museo de Transportes permanecerá cerrado.

Flashback Terror II en el Bellas ArtesEl cine de género vuelve a invadir Luján con clásicos de culto, producciones argentinas y encuentros con protagonistas del cine nacional. En una nueva edición de Flashback Terror II – La Venganza, el museo recibirá un ciclo que reúne grandes clásicos internacionales junto a destacadas producciones argentinas contemporáneas del cine fantástico, de terror y bizarro. Las funciones se realizarán los viernes 24 y 31 de julio y los sábados 25 de julio y 1° de agosto, con proyecciones a las 15 y a las 17 horas. Cada jornada comenzará con un clásico del género y continuará con una película argentina, seguida de una charla abierta con realizadores, actores o integrantes del equipo técnico. El ciclo es organizado, programado y conducido por Pablo Mc Fly, crítico de cine y miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA), quien presentará cada función y moderará los encuentros con los invitados.ProgramaciónViernes 24 de julio15:00 hs. Evil Dead II (1987), de Sam Raimi.17:00 hs. El Desarmadero, de Eduardo Pinto.Sábado 25 de julio15:00 hs. Los payasos asesinos del espacio exterior (1988), de Stephen Chiodo.17:00 hs. 7 Vidas, de Alejo Rébora.Viernes 31 de julio15:00 hs. Mal gusto (1987), de Peter Jackson.17:00 hs.

La Forma del Bosque, de Gonzalo Mellid.Sábado 1° de agosto15:00 hs. Hold the Fort (2025).17:00 hs. Pussycake, de Pablo Parés.Las funciones se desarrollarán en el Museo Municipal de Bellas Artes «Fernán Félix de Amador» (9 de Julio 863). La entrada será libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala. Más información: 02323 42-0755. Carlos Keen

El pueblo gastronómico rural invita a recorrer sus restaurantes de campo, la feria de artesanos y sus edificios históricos durante todo el receso invernal.Para organizar la visita, los turistas podrán consultar la Guía de Alojamientos y la Guía Gastronómica, con información sobre hospedajes y restaurantes del pueblo.Otras propuestas“Invierno en la biblio” en la Biblioteca Popular Carlos KeenLa Biblioteca Popular Carlos Keen realizará «Invierno en la Biblio», con un agenda de vacaciones de invierno con una serie de actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad: Lunes 20 – 16:00 hs.

Clase abierta de Rap & Hip HopMartes 21 – 16:00 hs.

Clase abierta de ArteMiércoles 22 – 16:00 hs.

Clase abierta de FotografíaJueves 23 – 16:00 hs.

Clase abierta de MalabaresViernes 24 – 16:00 hs.

Show en vivo de WipimixLas actividades se desarrollarán en la Biblioteca Popular Carlos Keen, ubicada en José C. Paz 393 (esquina General Paz y Sarmiento), Carlos Keen.Taller “El alfajor de tus sueños” en la Biblioteca Jean JaurèsEste espacio abrirá sus puertas a «El alfajor de tus sueños», una propuesta de creatividad para mamás, abuelas, hijos y nietos a partir de los 8 años. El encuentro se realizará el viernes 24 de julio, a las 15 horas.Organizado por Sabores que cuentan y Ankemi Artesanías, el taller invita a imaginar un alfajor que todavía no existe y convertirlo en una obra realizada con papeles, colores y distintos materiales. Al finalizar, los participantes podrán recorrer la «Alfajorería imaginaria», una muestra con todas las creaciones realizadas durante la actividad.La propuesta se desarrollará en la Biblioteca Popular Jean Jaurès (Lavalle 759). Más información: 2323-202828.Actividades en Cocoloco Multiespacio InfantilDurante las vacaciones de invierno también habrá propuestas para las infancias en Cocoloco Multiespacio Infantil.Colonia de Invierno «Chocolate con Leche»

Del 20 al 31 de julio, con actividades lúdicas, artísticas y de movimiento destinadas a niños de 3 a 8 años.Una tarde de juegos en Cocoloco

Sábado 25 de julio, de 14 a 17 horas. Una propuesta para disfrutar en familia con juegos, actividades creativas, arte, cortometrajes y espacios de encuentro.Lugar: Los Claveles 684 (Eventos), barrio La Loma.

Más información: 2323-642520.Taller abierto en YertaEl sábado 18 de julio, de 15 a 18 horas, el espacio Yerta (Lavalle 754) abrirá sus puertas con una propuesta para recorrer el taller y conocer el trabajo de artistas locales.Durante la jornada habrá pintura en vivo y venta de objetos ilustrados, como stickers, prints, cuadernos y obras originales, con la participación de las artistas Meyi Díaz y Julia Ueda.Con propuestas para todas las edades, espectáculos, museos, espacios recreativos y experiencias al aire libre, Luján invita a vecinos y visitantes a disfrutar las vacaciones de invierno recorriendo la ciudad y descubriendo todo lo que tiene para ofrecer.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026