UNLu: CGT Norte se solidarizó con el Sindicato No Docente

Ante provocaciones no correctas del municipio, en la delegación San Fernando

Desde la CGT Regional Norte nos solidarizamos y brindamos nuestro fraternal apoyo a las compañeras y compañeros de ATUNLU, Sindicato No Docente de la Universidad Nacional de Luján, delegación San Fernando.

El predio que ocupa en la avenida Libertador al 1700 fue cedido en gran parte al municipio de San Fernando por la, agencia de administración de bienes del estado, generando un conflicto de intereses que sorpresivamente y sin motivo culminó el miércoles 20 del corriente con provocaciones, no del todo correctas, por parte de miembros del municipio; acciones no deseadas por la Municipalidad entendiendo que no es el camino correcto.

El comunicado

Publicado el lunes 1 de junio de 2020