Una taxista lujanense fue asaltada en Campana

Una taxista de nuestra ciudad perteneciente al Centro de Conductores de Taxis (CCT), que tiene parada en la terminal, fue asaltada el sábado por la tarde en Campana, luego de subir a un pasajero, que en definitiva resultó ser el delincuente, en la misma parada de ómnibus.

«Me robaron el auto a punta de pistola. En la terminal me tomó y en Campana me hizo entrar a un callejón, me amenazó con un arma de fuego pasando la cárcel, me hizo ingresar a ese lugar, a 30 metros de la ruta 6, y se llevó mi auto patente AC 433 IR» explicó Norma a Luján en Línea que es la única taxista mujer del CCT».

«Cuando subió no sospeche nada, estaba bien vestido, llevaba un maletín, de unos 30 años aproximadamente, hasta que sacó un arma, me dijo que estaba escapando de la ley. La policía local ya no pide documentos en la terminal una lastima. Ahora están solo para hacer multas y nadie nos cuida. Nosotros haremos lo que la policía no hace. Pediremos DNI a todos los pasajeros el que no le guste no lo llevaremos» explicó la mujer muy angustiada.

El episodio comenzó a las 1740 en Luján y terminó con lujanense con una pistola en el cuello minutos más tarde en Campana.

«Ojalá aparezca el auto, mi herramienta de trabajo. Quiero agradecer a Cristian que me ayudó en la ruta 6 y me llevó a la Comisaría y a mis compañeros que me fueron a buscar» dijo la trabajadora Norma Gómez.

El auto es un Chevrolet Prisma Joy modelo 2018.

Publicado el domingo 21 de febrero de 2021