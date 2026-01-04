Una tarde que terminó en tragedia sobre Ruta 6

AHORA

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este sábado por la tarde, alrededor de las 18, en la Ruta 6, a la altura del Polo Club La Cañada, y dejó como saldo una mujer fallecida y varios heridos.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue protagonizado por un Honda Civic y un Chevrolet Prisma. De acuerdo al informe oficial, el Honda Civic, venía corriendo picadas junto a otro vehículo, un Audi que se dió a la fuga, en sentido Luján–Cañuelas, cuando su conductor perdió el control, cruzó la zanja que divide ambas manos y colisionó de frente contra el Chevrolet, que circulaba en sentido contrario.

A raíz del violento impacto, falleció en el lugar Vanesa Yanina Escalante, una joven que viajaba como ocupante del Chevrolet Prisma. En ese vehículo también se trasladaban Milagros Ludmila Emmi y Marcelo Cayetano Emmi, quienes fueron asistidos y trasladados por personal de Bomberos.

En tanto, en el Honda Civic, dominio HVH 418, se desplazaban Gastón Maximiliano Montepeloso y Romina Riedel, quienes también fueron derivados al hospital.

Aseguraron desde la policía de Luján que al conductor del Honda Civic se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo: 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, confirmaron que el conductor quedó detenido, mientras avanza la investigación judicial.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Luján, con móviles de rescate y ambulancias, junto a personal policial y Guardia Urbana, quienes realizaron las tareas de asistencia, rescate y control del tránsito.

El hecho es investigado por la Justicia, que intenta establecer todas las responsabilidades, mientras se busca identificar al otro vehículo involucrado en la picada, que se habría dado a la fuga.

Publicado el sábado 3 de enero de 2026