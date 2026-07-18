Una persona fue detenida por registrar un pedido de captura por robo agravado

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En el marco de las acciones de prevención permanente que se desarrollan a través del plan integral Luján Alerta 24, personal policial procedió a la detención de un joven sobre el que pesaba un pedido de captura activo emitido por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar el lunes pasado en un domicilio ubicado sobre la calle Tauro al 800, en la ciudad de Luján, donde los efectivos se hicieron presentes de manera preventiva. Al realizar la correspondiente identificación y efectuar la consulta de antecedentes mediante el sistema de emergencias 911, se constató que el joven, identificado como Diego M. (19), registraba una orden de detención vigente por el delito de robo agravado.

El pedido de captura había sido emitido recientemente, con fecha de alta el 7 de julio de 2026. Una vez certificada la vigencia de la medida judicial, la Dra. Fariña, titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, convalidó el procedimiento policial y dispuso las actuaciones legales correspondientes respecto del imputado.

Publicado el sábado 18 de julio de 2026