Una pareja sufrió graves heridas tras ser embestida por una formación del Sarmiento

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Una pareja resultó con heridas de gravedad este martes por la noche luego de que la motocicleta en la que circulaba fuera impactada por una formación ferroviaria de la Línea Sarmiento en un paso a nivel de la localidad de Olivera.

El siniestro se produjo alrededor de las 20.20 en el cruce de las vías ubicado en la intersección de Juan XXIII y Monseñor De Andrea, uno de los principales accesos a la localidad.

Por motivos que son materia de investigación, una locomotora identificada como MF105, que remolcaba tres vagones y era conducida por un hombre de 32 años, colisionó con una motocicleta Suzuki de 150 centímetros cúbicos en la que se trasladaban un joven de 25 años y una mujer de 32.

A raíz del fuerte impacto, ambos ocupantes del rodado sufrieron lesiones de consideración. Minutos después del hecho, personal de Bomberos Voluntarios del Destacamento Nº 1 de Pueblo Nuevo acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Nuestra Señora de Luján para su atención médica.

Fuentes consultadas indicaron que las víctimas presentaban traumatismos severos, múltiples fracturas y lesiones en los miembros inferiores. No obstante, y pese a la gravedad del cuadro, permanecían internadas en estado reservado, aunque fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal Nº 1, que interviene en una causa caratulada como «Lesiones culposas».

Según trascendió, el paso a nivel donde ocurrió el accidente cuenta con barreras automáticas en funcionamiento, aunque vecinos señalaron que en algunas oportunidades suelen registrar inconvenientes. Asimismo, se indicó que la formación involucrada correspondía al servicio con destino a Mercedes que atraviesa Olivera en ese horario y que, debido a la proximidad con la estación ferroviaria, circulaba a baja velocidad al momento del impacto.

Publicado el jueves 11 de junio de 2026