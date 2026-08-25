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“Una pareja despareja” llega al Teatro Trinidad Guevara con una hora y media de risas

este sabado

En el teatro municipal



Publicado el martes 25 de agosto de 2026

El próximo sábado 29 de agosto, a las 21, el Teatro Municipal Trinidad Guevara recibirá a “Una pareja despareja”, una comedia que aborda con humor las diferencias, los conflictos y las situaciones cotidianas que atraviesan las parejas.

Antes de la presentación en Luján, Mariano García Tobar, autor y protagonista de la obra junto a Valeria Romero, dialogó sobre la propuesta, los personajes y las expectativas para esta función.

—¿Cuándo presentan la obra en Luján?

—Sí, el sábado 29 de agosto a las 21 hs en el Teatro Trinidad Guevara.

—Contanos de qué se trata la obra y qué papel cumplís.

—“Una pareja despareja” es una comedia teatral sobre un matrimonio con muchos años de casados que decide comenzar terapia de pareja para superar una crisis y salvar su relación.

La obra transcurre entre divertidas situaciones cotidianas de la convivencia en pareja, a través de las cuales, con la ayuda de la terapeuta, quedan en evidencia las grandes diferencias que hay entre ambos.

Con humor inteligente, aborda las diferencias entre hombres y mujeres, las dinámicas de la convivencia y el amor, en diálogos ágiles donde los personajes incluso rompen la cuarta pared para hablar con la psicóloga.

Valeria Romero y yo somos los autores y actores de la obra.

—¿Cuáles son las expectativas que tienen para su visita al Teatro Trinidad Guevara?

—Es una comedia pensada para divertir a cualquiera que esté en pareja, con la que se convive, o que simplemente disfrute de reírse con —o de— las situaciones absurdas que atraviesa toda relación.

Esperamos que el público de Luján venga a divertirse y sentirse identificado con los personajes y la historia.

—¿Qué mensaje le dejás a la gente de Luján?

—Que no se la pierda y que le garantizamos una hora y media de risas.

“Una pareja despareja” se presenta este sábado 29 de agosto a las 21 en el Teatro Municipal Trinidad Guevara.

Publicado el martes 25 de agosto de 2026

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