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Una mujer fue trasladada tras un choque en Moreno e Ituzaingó

En el centro de Luján.



Publicado el viernes 18 de septiembre de 2026

Un Volkswagen Golf y una Chevrolet Tracker protagonizaron una colisión en la intersección de Mariano Moreno e Ituzaingó.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Volkswagen Golf fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una dotación de Bomberos Voluntarios de Luján, a cargo del Ayudante de Primera Mella.

En tanto, el conductor de la Chevrolet Tracker permaneció algunos minutos en el lugar y luego se retiró e ingresó a una clínica cercana.

Personal de guardia intervino en el lugar para asistir a los involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Publicado el viernes 18 de septiembre de 2026

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