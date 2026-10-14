Una mujer fue trasladada al hospital tras un incidente vial

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

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Una mujer fue trasladada al Hospital Zonal durante la mañana de este miércoles, luego de un incidente vial ocurrido alrededor de las 8 en la intersección de las calles F. M. Torre y Jáuregui, sobre el ex Camino Nuevo, en dirección a Pueblo Nuevo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la Guardia Urbana y efectivos policiales.

Según fuentes policiales, se realizó un test de alcoholemia al conductor del vehículo involucrado, cuyo resultado fue negativo

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026