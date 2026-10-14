Una mujer fue trasladada al hospital tras un incidente vial
Miércoles.
Una mujer fue trasladada al Hospital Zonal durante la mañana de este miércoles, luego de un incidente vial ocurrido alrededor de las 8 en la intersección de las calles F. M. Torre y Jáuregui, sobre el ex Camino Nuevo, en dirección a Pueblo Nuevo.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la Guardia Urbana y efectivos policiales.
Según fuentes policiales, se realizó un test de alcoholemia al conductor del vehículo involucrado, cuyo resultado fue negativo
Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026