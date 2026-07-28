Una motociclista resultó herida tras chocar con un colectivo en Jáuregui

Publicado el lunes 27 de julio de 2026

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Una motociclista resultó herida este lunes por la noche luego de protagonizar un accidente con un colectivo en la intersección de San Luis y Flandes, en la localidad de Jáuregui.

De acuerdo con la información policial, la conductora de la moto debió ser asistida por los Bomberos Voluntarios y fue trasladada al hospital por una dotación a cargo de Álvarez para recibir atención médica.

Los dos vehículos llevaban el mismo sentido, la moto quedó debajo del colectivo.

En el lugar trabajó el móvil policial N° 26022, al mando del subteniente Busnelli, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Publicado el lunes 27 de julio de 2026