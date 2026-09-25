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Una motociclista fue trasladada tras un choque en Mitre y General Paz

transito

Accidente.



Publicado el viernes 25 de septiembre de 2026

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró este jueves por la mañana en la esquina de Mitre y General Paz.

Como consecuencia del impacto, la conductora del motovehículo necesitó ser trasladada para recibir atención médica. En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana y Bomberos.

Publicado el viernes 25 de septiembre de 2026

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