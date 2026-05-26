Una jornada patria con el desfile del Colegio Militar de la Nación

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)



A 216 años de la Revolución de Mayo, se llevó a cabo en Plaza Belgrano el acto central conmemorativo que contó con la presencia del Colegio Militar de la Nación, autoridades, escuelas, instituciones, vecinos y vecinas de Luján.



“Recibir nuevamente aquí en nuestra ciudad al Colegio Militar de la Nación es un orgullo. Quería saludar a su director, a las autoridades y por supuesto a todos sus cadetes. Sean muy bienvenidos a Luján en esta fecha tan especial, 25 de mayo, donde se conmemora un nuevo aniversario de la revolución que fue parte fundamental del origen de nuestra patria. Y no hay patria sin fe, y justamente nuestro pueblo encuentra su fe fundante acá, junto a su madre, junto a María de Luján”, expresó el Intendente durante el acto.



La jornada comenzó con el ingreso de los Cadetes, la Banda y la Bandera de Ceremonia del Colegio Militar de la Nación, en un gran despliegue de música y marcha, para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.



Durante el acto, Francisco Masci, miembro de la Junta Municipal de Estudios Históricos, brindó una reseña sobre los hechos que llevaron a la Revolución de Mayo. También compartieron unas palabras Gustavo Jordán, presidente de PAyS (Patria, Amistad y Servicio), y el Rector del Santuario, Padre Lucas García, quien expresó durante su bendición: “Vamos a pedirle fundamentalmente a la Virgen que nos ayude a crear comunidad, a crear familia, a crear patria”.



También se le hizo entrega de un cuadro de la Virgen de Luján al Director del Colegio Militar de la Nación, General de Brigada Esteban Andrés Ravaioli para conmemorar su visita.

El cierre estuvo a cargo del tradicional desfile del Colegio Militar de la Nación y su Banda frente al Cabildo.



Estuvieron presentes autoridades del Ejecutivo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin; concejales, la Jefa Distrital, Mónica Costurie; la presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; miembros de PAyS, el Instituto Belgraniano, la Asociación Güemesiana, Veteranos de Guerra de Malvinas, integrantes de la Junta Municipal de Estudios Históricos, autoridades educativas, abanderados y alumnos de más de 50 escuelas primarias y secundarias de todo el distrito, vecinos y vecinas.

La jornada contó también, desde sus primeras horas, con la Feria Patria a beneficio, una propuesta destinada a que estudiantes de los últimos años del secundario de distintas escuelas puedan recaudar fondos para sus viajes de egresados.

Previamente, desde las 11 horas, se realizó en el Santuario Nuestra Señora de Luján el tradicional Te Deum, que contó con la participación del Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani. Estuvo presente el Intendente junto al Colegio Militar de la Nación, autoridades, presidente del Concejo, concejales, funcionarios del ejecutivo, vecinos y visitantes.

Publicado el martes 26 de mayo de 2026