Una iniciativa ciudadana propone llamar «René Favaloro» a la terminal de Luján

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La Municipalidad de Luján informó que una iniciativa ciudadana impulsada por el vecino Ernesto Bricchetto, propone denominar a la terminal de ómnibus de la ciudad con el nombre del Dr. René G. Favaloro, como reconocimiento a una de las figuras más importantes de la historia argentina contemporánea.

La propuesta, que llega en simultáneo a los avances de la obra de remodelación de la terminal, busca “homenajear el legado científico, ético, educativo y social de Favaloro, además de construir memoria de forma colectiva”. Durante tres semanas, se encontrará abierta una instancia de participación ciudadana en la cual la ciudadanía, instituciones y organizaciones pueden expresar su opinión con respecto a la iniciativa. A su vez, se podrán aportar historias, recuerdos y testimonios vinculados a la figura del Dr. René Favaloro y el desempeño que al día de hoy lleva adelante la Fundación Favaloro.

Cada participación será incorporada como parte del proceso de construcción colectiva de la idea. El link para quienes deseen aportar su visión sobre la iniciativa, ya se encuentra habilitado en el portal de participación ciudadana del municipio https://participa.lujan.gob.ar/

Quienes deseen participar también pueden acercarse personalmente al Centro de Atención al Vecino ubicado en San Martín 580, al lado del Palacio Municipal, en el horario de 8 a 15 hs.

Sobre Favaloro:

René Gerónimo Favaloro (1923-2000) fue un prestigioso cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por desarrollar e implementar la técnica del bypass coronario. Su innovación revolucionó la medicina cardiovascular y ha salvado millones de vidas.

Nacido en La Plata, comenzó su carrera como médico rural en La Pampa. Posteriormente, viajó a Estados Unidos para perfeccionarse en la afamada Cleveland Clinic, donde en 1967 logró sistematizar y realizar con éxito el primer bypass aortocoronario.

A pesar de su reconocimiento internacional, en 1971 decidió regresar a su país para promover la educación, la investigación y la atención médica de alta complejidad, creando en 1992 la prestigiosa institución que hoy lleva su nombre, la Fundación Favaloro.

La Fundación Favaloro constituye una de las instituciones médicas más prestigiosas de la Argentina y de América Latina, reconocida por su alta complejidad asistencial, su liderazgo en investigación científica y su compromiso con una medicina de excelencia al servicio de la comunidad.

Es un centro de referencia internacional en trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos, renales y de médula ósea, además de desarrollar un modelo integral que articula la atención médica, la docencia y la investigación, inspirado en los principales centros de salud del mundo.

Todavía hoy, la institución sostiene el principio de que la tecnología y el conocimiento científico deben estar al servicio de todas las personas, promoviendo una medicina de calidad con un fuerte compromiso social.

Publicado el domingo 12 de julio de 2026