Una empresa local despidió a varios trabajadores

La empresa Molinos Argentinos, de Open Door, despidió a tres trabajadores y Luján en Línea dialogó con Hernán Britto, Secretario Regional de la Unión Obrera Molinera, quién brindó detalles de las medidas.

«Quería comentarle a la sociedad y hacer la difusión de que la empresa tomó la determinación de desvincular a tres compañeros y a cuatro eventuales, que venían trabajando hace casi dos años, en puestos fijos y permanentes, cuando había gente exceptuada por el tema de la pandemia. Pero hoy vuelven a estar cubiertos esos puestos por la gente que vuelve a la presencialidad y aducen que no tienen otros trabajos. Eso es mentira, porque nosotros venimos hace dos años tratando de consensuar con la empresa los cupos al descubierto que tienen, que se vienen cubriendo con eventuales y horas extra. Pero la empresa está dejando a cuatro familias en la calle. Los empleados se enteraron de esto, cerca de las 12 horas», expresó.

«La idea es tomar una medida directa, a partir de las 6 de la mañana del día martes (hoy), que es el horario en que debían estar estos chicos, y de ahí seguramente al Ministerio de Trabajo, a hacer una presentación, como sindicato», afirmó.

«La situación es complicada porque desde hace más de ocho meses tenemos diálogo y la empresa se excusa en que no hay puestos de trabajo, y así es difícil. Al diálogo estamos abiertos desde la parte sindical, pero desde la empresa no, porque dicen eso y no hay otra forma de poder consensuar», sostuvo.

«Hablé con algunos de los chicos despedidos, y les dije que mañana se presenten a las 6, y nos estaremos haciendo presentes con el sindicato, con parte de la organización de la sección de General Rodríguez y darle curso. Seguramente haremos una asamblea con los compañeros, porque ellos también lo son y se han hecho grandes compañeros en este año y medio de pandemia. Sienten que la empresa no quiere reconocer que son trabajadores y dejarlos en la calle. Y querer sentarse a negociar con chicos en la calle, habla de una cobardía canallezca», agregó.

«Quienes quieran acompañar, pueden hacerse presentes y ver un poco lo que está pasando en el país, que muchas veces los empresarios intentan quedar bien con la sociedad y apoyar lo que está pasando a nivel país, independientemente del color político, porque acá nos tenemos que ayudar entre todos y ser solidarios, pero acá queda claro que la empresa piensa solo en sus intereses, y los que más tienen de aprovechan del que menos tiene», finalizó.

Publicado el martes 19 de octubre de 2021