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Una ciclista fue trasladada al Hospital tras un accidente

accidente vial

También participó un auto.



Publicado el viernes 2 de octubre de 2026

En la mañana de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la intersección de San Martín y Deán Funes, en la ciudad de Luján, donde colisionaron un automóvil y una bicicleta.

Según la información recabada, el auto, de color plateado y conducido por una mujer, circulaba por Deán Funes cuando, por motivos que se intentan establecer, chocó con una bicicleta en la que se desplazaba otra mujer.

Tras el impacto, acudió al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios, que trasladó a la ciclista al Hospital. En tanto, la conductora del automóvil resultó ilesa.

Por otra parte, Pablo, un vecino de la zona, señaló a Luján en Línea que en esa esquina se producen accidentes con mucha frecuencia y aseguró que ocurren prácticamente día por medio.

Publicado el viernes 2 de octubre de 2026

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