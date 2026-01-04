Una campaña que sigue caminando Luján

Publicado el domingo 4 de enero de 2026

En distintos puntos de la ciudad.

El Municipio difunde las fechas de la campaña de vacunación antirrábica en enero

La iniciativa se desarrollará de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:

Martes 6: en el barrio San Eduardo (Calle 258 y Galileo).

Jueves 8: en el barrio Las Casuarinas (Calle 245 y Bolivia).

Martes 13: en el barrio Champagnat (Monjardín y Ugarteche).

Jueves 15: en el barrio San Juan de Dios (Necochea y Dorronzoro).

Martes 20: en el barrio La Palomita (Roque de Luca y Gutiérrez).

Jueves 22: en el barrio El Ceibo (Larrea y Juan José Paso).

Martes 27: en el barrio Constantini (Galileo y Santa Clara).

Jueves 29: en el barrio Las Acacias (Calle 237 y Santa Ana).

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

