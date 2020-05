Un vecino fue al Hospital con síntomas de Covid-19 y no le hicieron el hisopado

Una vecina de la ciudad, Gabriela Pedraza, expresó una situación que vivió el martes 19 de mayo con su padre en el Hospital Nuestra Señora de Luján. Por lo que, hizo un descargo en un escrito dirigido al Director Diego Plagliaro:

Luján, 21 de mayo de 2020

Al Director Del Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján

Dr. Diego Pagliaro

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. para ponerlo en conocimiento de lo sucedido el día martes 19 de mayo del corriente año.

En el día de la fecha antes mencionado, fuimos a la guardia del Hospital para que mi padre Abel Pedraza (79 años) sea atendido por un cuadro respiratorio.

Por estar afebril fue atendido en la guardia común, luego de ser revisado, nos dirigimos a Rayos para hacer la placa de tórax indicada por el médico de guardia.

Finalmente, fue diagnosticado de Neumonía y se le prescribieron dos antibióticos: levofloxacina 750 mg, y amoxicilina con clavulánico. También se le indicó otro estudio para realizar de forma privada, por un presunto diagnóstico de TBC. Cuando le consulté por el Hisopado para COVID-19, me dice: “que no es necesario -ya que no tenía fiebre- y que en caso de aparición de otros síntomas volvamos a consultar por guardia”.

Así que luego de casi cuatro (4) horas, mi papá regresó a su domicilio con un diagnóstico de neumonía, pero sin el hisopado que establece el Protocolo para COVD-19. Claro está, que por su edad está contemplado dentro de la población de riesgo, y también por su diagnóstico.

No conforme con la atención recibida, mi padre fue atendido por el Médico Generalista del CAPS Santa Elena con criterio médico, pero sobre todo con humanidad y empatía. El médico generalista, nos solicitó nuevamente una placa de tórax impresa (no digital) para poder hacer un seguimiento y evaluarlo junto a un neumonólogo que trabaja en la sala. Esta placa requería nuevamente recurrir al Hospital de Luján y seguir deambulando por el sistema de salud.

Ayer mi papá comenzó a desmejorarse por lo cual decidimos llevarlo al Hospital Sommer, hoy se encuentra internado allí, se le hizo el hisopado para COVD-19 tal como lo establece el Protocolo, además de placa y análisis para evaluar su cuadro respiratorio.

Todo lo relatado anteriormente, da cuenta de que en Luján –en este caso particular- no se llevó a cabo el Protocolo establecido.

Lo sucedido es una alerta, una alarma, para que NO vuelva a repetirse porque implica un riesgo para la salud pública de toda la comunidad de Luján.En este caso tenemos los medios y las posibilidades de poder trasladarnos a otro centro de salud, y mi papá se encuentra hoy atendido y hospitalizado. Sin embargo, esto no se trata sólo de mi papá, sino del legítimo reclamo de exigir que se garantice el derecho a la salud para la comunidad en su conjunto.

La salud es un derecho humano fundamental, y se ve afectada por factores sociales, económicos, ambientales, entre otros; al mismo tiempo que se encuentra interrelacionada al ejercicio de otros derechos.Sabemos que esta pandemia recrudeció las desigualdades sociales, que muchas personas no tienen siquiera para cargar la SUBE para ir a una guardia, y mucho menos para que el propio sistema sanitario los/as haga deambular con angustia y sin respuestas.

Atendiendo a la gravedad de esta pandemia, y de la crisis socioeconómica, solicito encarecidamente que se brinde una atención responsable y de calidad a todas las personas; y sobre todo que se cumpla y se active el Protocolo establecido para COVID-19 en los casos que así lo requieran.

No podemos permitir que el sistema de corresponsabilidades para proteger la salud pública frente a la propagación del nuevo coronavirus se siga fragilizando.Nuestro querido Hospital ha sido y es -a pesar de los avatares- un centro de salud jerarquizado con un gran capital humano, donde concurrimos la mayoría de las y los vecinos de Luján

Espero y esperamos que se puedan enmendar estos errores, y que todos/as podamos volver a confiar en nuestro querido Hospital Nuestra Señora de Luján.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy cordialmente.

Gabriela Pedraza

DNI: 27.797.695

Publicado el viernes 22 de mayo de 2020