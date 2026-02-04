Un motociclista resultó herido tras un choque con un auto

AHORA

Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este miércoles cerca de las 18:30 horas en la intersección de las calles Lavalle y Rawson, en la ciudad de Luján.

Según la información brindada, en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal policial debido a una colisión entre un automóvil y una motocicleta.

“A modo informativo, hay un herido trasladado al hospital”, aseguraron desde la Policía de Luján.

De acuerdo a los datos oficiales, el siniestro fue protagonizado por un Renault Sandero Stepway, dominio AF335IZ, conducido por Oscar B., a quien se le realizó el test de alcoholemia con resultado negativo.

En tanto, el conductor de la moto, identificado como Lautaro F., debió ser asistido y trasladado al Hospital Nuestra Señora de Luján por una ambulancia de Bomberos para una mejor evaluación médica.

Las causas del accidente son materia de investigación.

Trabajó policía, guardia urbana y bomberos.

