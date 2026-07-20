Un motociclista chocó contra un auto incendiado y abandonado en la Autopista 5

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Un motociclista resultó herido durante la madrugada de este lunes tras impactar contra un auto que se encontraba incendiado y abandonado sobre la banquina de la colectora de la Autopista 5, a la altura del puente Loreto en la zona de la tosquera donde se proyectó una planta de tratamiento de residuos.

Según la información policial, el vehículo, un Fiat Uno, estaba detenido con las luces apagadas cuando la motocicleta lo embistió. El conductor de la moto fue asistido por los Bomberos Voluntarios y trasladado al Hospital Nuestra Señora de Luján.

Posteriormente, tanto la motocicleta como el automóvil fueron removidos y trasladados a la Comisaría Luján Segunda, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para normalizar la circulación.

La propietaria del Fiat Uno se presentó en el lugar y, de acuerdo con las primeras versiones, no se descarta que el vehículo haya sido robado y luego abandonado antes de incendiarse. Las causas del hecho son materia de investigación.

Publicado el lunes 20 de julio de 2026