Un joven lujanense partió en bicicleta rumbo a Ushuaia

Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025

Lucas Román, un vecino de 19 años, emprendió este domingo una aventura única: recorrer en bicicleta el extenso trayecto que une Luján con Ushuaia, el punto más austral del país.

El joven, que vive en la esquina de 25 de Mayo y Humberto, inició su viaje en soledad y totalmente equipado. “Se fue hiper preparado, con carpa y todo para ir acampando por donde pueda”, relató un familiar a este medio.

Lucas comenzó su travesía ayer y pasó la primera noche en Chivilcoy. En la jornada de hoy continuó pedaleando hacia la ciudad de 9 de Julio, donde planeaba descansar o avanzar un poco más si las fuerzas lo acompañaban.

Según contaron sus allegados, no tiene paradas definidas, ya que el objetivo del viaje es disfrutar del camino, la naturaleza y el desafío personal que representa unir los más de 3.000 kilómetros que separan Luján de Ushuaia.

Quienes quieran seguir su recorrido pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram: @proyecto.ushuaia. También pueden sponsorearlo a través de un mensaje privado en IG.

El alias por si quieren ayudar a costear sus gastos y cumplir sus sueños es:

mpmaluca a nombre de Lucas Estanislao Román

