Un informe asegura que el salario mínimo perdió más del 40% de su poder de compra

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El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) acumula una caída superior al 40% en su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). El estudio sostiene que esa pérdida se traduce en una menor capacidad para acceder a alimentos, transporte y otros bienes y servicios esenciales.

El trabajo señala que el mayor deterioro se produjo durante los primeros meses del actual gobierno, como consecuencia del impacto inflacionario generado tras la devaluación inicial. Según el reporte, el salario mínimo sufrió entonces una merma cercana al 30% y ese nivel no logró recuperarse, dando paso a dos años de caídas mensuales consecutivas.

Además, el informe atribuye parte de esa situación a la falta de consenso en el Consejo del Salario. Ante la ausencia de acuerdos entre las partes, las actualizaciones fueron fijadas por la Secretaría de Trabajo, que, según CIFRA, convalidó incrementos en línea con las propuestas del sector empresario, consolidando así la pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Publicado el jueves 23 de julio de 2026