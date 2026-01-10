Un incendio movilizó a bomberos este sábado

AHORA

Publicado el sábado 10 de enero de 2026

Un auto se incendió este sábado al mediodía en la zona de El Trébol al 800 y Los Claveles, lo que motivó la intervención de personal policial y de Bomberos Voluntarios de Luján.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un Ford Fiesta Max, dominio HVX 198. En el lugar se hizo presente el móvil 29, a cargo del oficial Busto, mientras se aguardaba el arribo del móvil 14 de bomberos.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que el incendio fue controlado y no se registraron personas heridas.

