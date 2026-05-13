Un fin de semana a puro motor en Luján

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026

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El sábado 16 y el domingo 17 de mayo, Luján vivirá un fin de semana especial vinculado al automovilismo clásico, el turismo y la cultura automotor, con actividades gratuitas para toda la familia en distintos puntos de la localidad.

En primer lugar, el sábado 16, de 10 a 17 horas, la Plaza Belgrano será sede del 5° Encuentro Nacional de Rastrojeros, con exposición estática de vehículos históricos y clásicos provenientes de distintos puntos del país.

Durante la jornada también se realizará la entrega de reconocimientos y medallas en el Museo del Automóvil, que en el marco del encuentro, tendrá entrada libre y gratuita.

Por otro lado, el domingo 17, entre las 10 y las 15 horas, se desarrollará la Jornada Nacional de Bendición de Vehículos sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, donde los vehículos ingresarán en circulación continua para recibir la bendición.

Esta actividad es organizada junto al Santuario Nacional Nuestra Señora de Luján.

Por último, la propuesta continuará el domingo en el predio de la Estación Jáuregui a partir de las 12 horas, con un gran encuentro multimarca que reunirá vehículos clásicos y contemporáneos, además de feria de emprendedores y food trucks.

Cabe destacar que todas las actividades están sujetas a las condiciones climáticas, por lo que se suspenden en caso de lluvias.

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026