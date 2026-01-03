Un episodio llamativo en una esquina céntrica de Luján

AHORA

Publicado el sábado 3 de enero de 2026

Un hecho vial generó sorpresa este mediodía en la intersección de Avenida España y Alvear, donde un vehículo terminó protagonizando una situación que motivó la intervención de fuerzas municipales y policiales.

Según la información brindada, el automóvil despistó por sí solo y finalizó su recorrido impactando contra una columna de alumbrado público. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que, por cuestiones que son materia de investigación, el rodado mencionado venía cometiendo diversas infracciones de tránsito y maniobras peligrosas momentos antes del impacto.

En el lugar trabajaron personal de Guardia Urbana y un móvil policial, ordenando la circulación y asegurando la zona. Al cierre de esta nota, se aguardaba la llegada de la grúa para remover el vehículo involucrado

