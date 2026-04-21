Un detenido por estafas reiteradas

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En la jornada de este lunes 20 del corriente, se llevó a cabo la detención de un sujeto que era investigado en base a tres denuncias en su contra por abusar de la confianza de otras personas y estafarlos en sumas de dinero que le eran entregadas para supuestas inversiones.

Según consta en la causa, entre los años 2017 y 2023, en la ciudad de Luján, un sujeto defraudó a otra persona mediante apropiación indebida de diversas sumas de dinero que le habían sido confiadas por este último a título de presuntas “inversiones”. Para ello, a principios de 2017 abusó de la relación de confianza que había construído con el denunciante por sus años de amistad y tras exhibir un opulento estilo de vida. Si bien en un primer momento comenzó a abonarle intereses por la inversión a modo de consolidar la confianza, hasta que en el año 2018 dejó de entregarle dinero.

Luego de ello el engaño continuó señalando que el dinero se encontraba invertido en bonos y acciones pero que no le era conveniente retirarlo ya que presuntamente perdería dinero. De ese modo, el estafador continuó evitando – usando distintos engaños y un sinfín de excusas – devolver el dinero que le había sido confiado. Ya en el año 2022 instó a su víctima a abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos (lo que le causó aún más perjuicio económico – y le hizo entrega de cheques siendo que pudo cobrar dos de ellos y otros dos más le fueron rechazados. Posteriormente a ello, y tras los reclamos cortó toda comunicación con la víctima.



En tanto, otra denuncia en su contra se dio luego que entre 2022 y 2023, utilizando la confianza y el opulento medio de vida demostrado, recibió dinero que le fue confiado por otra víctima. Pero esta vez, solicitó el dinero en dólares en efectivo a los fines de comprar insumos para la construcción vinculados a proyectos inmobiliarios que manifestaba poseer, y por lo cual aseguraba devolver ganancia (dada entre la diferencia si la compra se hacía mediante financiación o dinero en efectivo). Así fue como efectivamente hizo una primera entrega de esta presunta ganancia pero en lugar de darle todo el dinero le sugirió dejarlo “a cuenta de futuros negocios”. Y así fue reiterando la maniobra en el tiempo hasta que en el 2023, y ya contando con más dinero retenido “ a cuenta”, terminó por no hacer más devoluciones.



En tanto, entre los años 2018 y 2023, en la ciudad de Luján, defraudó a tres personas más (familiares entre sí) mediante la apropiación indebida de diversas sumas de dinero que le habían sido confiadas a título de «inversiones». En el caso de este ardid, el dinero sería para la compra de acciones de la compañía de su familia vinculada a una línea de colectivos; retornando intereses mensuales. Transcurrido un tiempo el imputado comenzó a abonar el interés de mención, y además captó a dos personas más – de la familia de esta persona – en la presunta inversión de la adquisición lotes de un barrio cerrado de Luján a un bajo precio para luego revenderlos.



Luego dejó de abonar los intereses prometidos, y a pesar del reclamo de los damnificados dio todo tipo de evasivas de manera permanente y entregó pagarés y cheques pertenecientes a una presunta entidad bancaria de Uruguay que era apócrifo. Finalmente, en el año 2024, tras los incontables reclamos recibidos y con el evidente fin de mantener su acción defraudatoria, el causante le propuso a la víctima entregarle un departamento como pago de su deuda; sin embargo, cuando la víctima hizo las averiguaciones del caso advirtió que este no era el dueño del lugar; incluso el departamento ni siquiera estaba construido.

Por los hechos tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones Completas del Departamento Judicial Mercedes. Tras recabar una serie de elementos de interés, se solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 1 la orden de detención del sujeto la cual fue concedida y efectivizada en la jornada de este lunes con colaboración de personal de DDI Luján.

El imputado (un sujeto de 40 años, domiciliado en Luján) comparecerá ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este miércoles 21 del corriente. Será por el delito de “Estafas reiteradas».

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes

Publicado el martes 21 de abril de 2026