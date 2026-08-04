Un detenido acusado de atacar a personal policial

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Un rápido operativo desarrollado por personal de las dependencias policiales locales y de la DDI Luján permitió detener a un hombre de 34 años, señalado por la investigación como el presunto autor de los disparos que hirieron a un efectivo del Comando de Patrullas Municipal.

Según la información policial, el hecho se inició cuando agentes que realizaban tareas preventivas intentaron identificar a quienes circulaban en una motocicleta. Tras una breve persecución, al momento de reducir al conductor, el sospechoso habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos contra el personal policial. La agresión fue repelida y los ocupantes abandonaron el vehículo para escapar a pie.

Como consecuencia del ataque, un subteniente sufrió heridas de arma de fuego en una pierna, con fractura de fémur, y en la axila derecha. También recibió un impacto en el chaleco antibalas a la altura del pecho, que evitó lesiones de mayor gravedad. Luego de ser asistido y estabilizado en el Hospital Nuestra Señora de Luján, fue derivado a la Clínica Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internado. La sargento que lo acompañaba resultó ilesa.

A partir del despliegue policial, el sospechoso fue localizado en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Groux al 300. El hombre presentaba una herida de arma de fuego y permanece internado bajo custodia policial. Durante el procedimiento también fue secuestrado un revólver sin numeración visible, cuyo calibre será determinado mediante las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Resistencia a la autoridad y homicidio criminis causa en grado de tentativa”, con intervención de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Mercedes. Por disposición judicial, las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional. De acuerdo con fuentes policiales, la persona detenida registraba antecedentes por distintas causas.

Publicado el martes 4 de agosto de 2026