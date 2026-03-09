Un conflicto vecinal derivó en un allanamiento con secuestro de gran cantidad de droga en barrio Ameghino

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

A partir de una intervención policial originada por un conflicto vecinal en el barrio Ameghino, se concretó un allanamiento de urgencia que permitió incautar una importante cantidad de estupefacientes presuntamente preparados para su comercialización.

El hecho ocurrió en la zona de Darwin y Tucumán, donde personal policial acudió tras una confrontación entre vecinos que, de acuerdo con las primeras actuaciones, se habría iniciado por música a alto volumen. En ese contexto, dos hombres de nacionalidad paraguaya de 27 y 34 años respectivamente, resultaron heridos por disparos de arma de fuego y fueron trasladados al nosocomio local para su atención, estando fuera de peligro según el parte médico. En tanto, el agresor también fue asistido por lesiones sufridas durante la pelea posterior al ataque y quedó aprehendido por disposición judicial.

A partir de las tareas investigativas realizadas de manera inmediata, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio vinculado al autor de los disparos y en una finca lindante conectada internamente. Como resultado del operativo, se secuestraron 1.784 envoltorios de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con lo informado, los estupefacientes se encontraban fraccionados y listos para su presunta comercialización. La Unidad Funcional de Instrucción interviniente dispuso la aprehensión del imputado también por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia.

Publicado el lunes 9 de marzo de 2026